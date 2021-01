Overval op cafetaria

Rond 19.55 uur kwam een man de zaak binnen en bedreigde de aanwezige medewerker met een wapen.

Hij ging er vervolgens zonder buit vandoor en vertrok te voet in de richting van de Markt in Eygelshoven.

Op het moment van de overval waren er geen andere klanten aanwezig.

Signalement

De overvaller droeg donkere of zwarte kleding en een zwart mondkapje. Hij was ongeveer 1.75 m en had een slank postuur.

Burgernet

Direct na de overval startte de politie een burgernetactie op. Dit heeft nog niet geleid tot de aanhouding van de overvaller.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die iets verdachts gezien hebben rond 19.55 uur op de Veldhofstraat of andere informatie hebben, kunnen dit doorgeven via 0900-8844. Anoniem kan dit via 0800-7000.