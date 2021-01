Overleden aangetroffen persoon is 14-jarig meisje uit Almelo

De overleden persoon die gisteren, eind van de middag werd aangetroffen bij het Wendelgoor is een 14-jarig meisje uit Almelo. Gisteravond zijn twee personen uit Wierden en Almelo aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij dit overlijden. Het rechercheteam dat de zaak onderzoekt doet vandaag onder andere een buurtonderzoek en maakt foto’s met behulp van een drone van de vindplaats van het slachtoffer.



De politie roept getuigen die iets hebben gezien of beschikken over informatie die haar kan helpen bij het onderzoek op zich te melden. Het rechercheteam heeft uiteraard belang bij camerabeelden van bewakingscamera’s of dashcam waarop het slachtoffer en de verdachten te zien zijn.

Camerabeelden kunnen geüpload worden via www.politie.nl. Informatie kan telefonisch worden doorgegeven via

via 0900-8844, gratis tippen mag via 0800 6070. Anoniem een tip doorgeven kan door te bellen met Misdaad Anoniem: 0800 7000. Een bericht achterlaten kan ook via het digitale tipformulier. Tevens zijn we te bereiken via de chatfunctie op Facebook en Twitter van Politie Almelo.

2021015315 ^CW