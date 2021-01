Getuigen gezocht van steekincident Montfoort

Rond 1:00 uur in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 januari fietste het 16-jarige meisje uit IJsselstein op de Wederiksingel toen ze ineens door een man werd aangevallen. Ze werd aangetroffen naast haar fiets. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek in volle gang

De politie heeft direct een groot onderzoek gestart. De verdachte, een 35-jarige man uit Montfoort, kon in de buurt op de Waterviolier worden aangehouden. We krijgen veel vragen zijn over de afkomst van de verdachte. De politie doet daar omwille van privacy- en onderzoeksredenenen geen uitspraken over. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang. Bij het oplossen van de zaak, is hulp van het publiek meer dan welkom.

Tips? Bel ons!

De recherche heeft al een aantal getuigen gesproken over dit heftige incident. Toch hopen we op nog meer waardevolle tips. Wellicht heeft u zaterdagnacht iets verdachts gezien of gehoord, maar dat nog niet bij ons gemeld. Als dat zo is, belt u dan alstublieft met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Tips kunt u ook doorgeven via onderstaand tipformulier of online via M.