Gewelddadige straatroof in Leusden

Net voor 22:00 uur loopt de Leusdenaar richting Valleilaan als hij wordt aangesproken door twee jongens. Dit blijkt een smoes, want hij wordt als hij stopt met lopen meteen vastgepakt en bedreigd. Het slachtoffer wordt vervolgens beroofd van zijn oordopjes en jas.

Signalementen

De daders gaan er op een donkere scooter vandoor in de richting van de Havezathelaan. Van de daders is het volgende bekend:

Dader 1:

Tussen 18 en 21 jaar

Normaal postuur

Tussen 1.70 en 1.80 meter lang

Donkere trainingsjas, droeg een pet

Antilliaans/Surinaams accent

Donkere huidskleur

Dader 2:

Tussen 18 en 21 jaar

Normaal postuur

Tussen 1.70 en 1.80 meter lang

Donkere sportbroek, droeg een capuchon

Antilliaans/Surinaams accent

Donkere huidskleur

Tips?

De recherche is op zoek naar mensen die meer weten over de verdachten of iets verdachts hebben gezien vrijdagavond. Bel voor tips met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen of online via M.