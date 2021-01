Doorzoeking cel gedetineerde in onderzoek poging liquidatie

Naast de doorzoeking in de cel heeft de politie ook nog een doorzoeking gedaan in een woning in Kinrooi (B). Hierbij werden telefoons aangetroffen.

Vierde aanhouding

De bewoner, een man van 19 jaar werd hierbij aangehouden. Dit is de vierde aanhouding in het onderzoek naar de poging liquidatie. Afgelopen dagen zijn al drie personen aangehouden. Net zoals de andere drie verdachten zit ook deze Belgische verdachte in beperkingen. De verwachting is dat hij deze week uitgeleverd wordt aan Nederland.

Onderzoek

Het onderzoek naar de poging liquidatie gaat door en het onderzoeksteam sluit niet uit dat er nog meer personen aangehouden gaan worden. Naast het verhoren van de verdachten zullen ook de gegevens en informatie afkomstig van de in beslag genomen spullen, zoals mobiele telefoons uitgezocht, geanalyseerd en verwerkt worden.

De aangehouden verdachten worden deze week voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.

Het is nog niet bekend wanneer de Deense verdachte overgebracht wordt naar Nederland.