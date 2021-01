Crime desk: Politie zoekt verdachten woningoverval Solitudolaan

De politie zoekt twee verdachten. Op basis van beschikbare camerabeelden is de eerste verdachte een man die tussen de 18 en 25 jaar oud is. Hij heeft een licht getinte huidskleur en gemillimeterd donker haar. Hij is circa 1.75 lang en heeft een wat stevig postuur. Hij droeg op de bewuste 28ste oktober een oranje/zwarte jas, een donkerkleurige broek, lichte grijs/witte sneakers en een lichtblauw mondkapje. De tweede verdachte is een man ook tussen de 18 en 25 jaar met een licht getinte huidskleur. Hij is ongeveer 1.80 lang en heeft een slank postuur. Hij droeg op de dag van de overval een zwarte jas, een witte trui met capuchon, een witte pet, een blauwe spijkerbroek, zwarte sneakers, zwarte handschoenen en hij had een zwarte tas bij zich.