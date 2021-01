Getuigen gezocht van explosie op Kronenburg in Rotterdam

Door de explosie op de Kronenburg in Rotterdam-Zuid liepen zeven woningen ruitschade op. Gelukkig raakte niemand gewond door de explosie en de getroffen bewoners hoefden hun huis niet te verlaten. De klap en schrik waren daarentegen wel enorm.



Even later, rond 03.00 uur, volgde er een autobrand op de Vrijenburglaan in Barendrecht, met een afstand van 5 minuten rijden van de explosie. We onderzoeken of deze autobrand te maken heeft met de explosie. Camerabeelden laten zien dat voordat de auto in vlammen opging, er meerdere personen uit de auto kwamen. Uiteraard zijn we op zoek naar deze personen.



Wat er precies is gebeurd en of de autobrand in verband kan worden gebracht met de explosie, wordt nu onderzocht. De politie zoekt daarom getuigen. Dus heeft u iets gezien, heeft u meer informatie of camera- of dashcambeelden die ons kunnen helpen bij het onderzoek? Bel naar 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.