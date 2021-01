Politie heeft man aangehouden die verdacht wordt van zedenmisdrijf

Afgelopen nacht rond 00.00 uur fietste een 28-jarige vrouw over de Laan van Osseveld in Apeldoorn. Ze werd aangesproken door een voor haar onbekende man. De man zou zich daarna schuldig hebben gemaakt aan een zedenmisdrijf jegens de vrouw. Bij de politie kwam een melding binnen van het incident waardoor de gealarmeerde agenten snel ter plaatse kwamen. Ze konden in de omgeving een 30-jarige man uit Apeldoorn aanhouden.

Getuigen gezocht



De politie is op zoek naar getuigen. Was u rond 00.00 op de Laan van Osseveld ? Misschien waren er mensen die hun hond aan het uitlaten waren of zijn er mensen met camerabeelden of andere opnamen? Heeft u meer informatie neem dan contact met ons op. U kunt bellen met 0900-8844 of anoniem bellen kan ook op 0800-7000. Tips kunnen ook doorgegeven worden via het digitaal tipformulier

2021017092 CW