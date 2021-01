Aanhouding heler, mogelijk meerdere zaken opgelost

Zaterdag 9 januari zagen agenten rond 13.30 uur een auto op de A27 rijden die gesignaleerd stond vanwege gestolen kentekenplaten. De automobilist ging ervandoor toen hij politie zag en reed de afrit en oprit bij Houten op en af en op en ging de A12 op bij Laagraven, via de Waterlinieweg richting Lunetten. Agenten die hem volgden, gaven hem een stopteken waarna hij door rood reed en gevaarlijk hard over de Simplonbaan reed en op de Rocky Mountains in het gras tegen een hek tot stilstand kwam. De bestuurder ging er rennend vandoor en werd op de Sint Gotthard aangehouden. De auto waarin hij reed had gestolen kentekenplaten en in de auto lag gestolen computerapparatuur. De bestuurder, een 21-jarige Utrechter, werd aangehouden en in verzekering gesteld. De auto waarin hij reed, bleek ook gestolen. De apparatuur is in beslag genomen. Onderzocht wordt waar en wanneer deze gestolen zijn.