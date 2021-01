Getuigen gezocht; woning beschadigd door zwaar vuurwerk

Even na middernacht schrok de bewoner van de woning wakker door een harde knal. De man ging kijken wat er aan de hand was en zag dat zijn voordeur was beschadigd en het portiek vol rook stond. De politie kwam ter plaatse en is een onderzoek gestart.



Voor het onderzoek komt de politie graag in contact met mensen die meer informatie hebben over dit incident. Heeft u rond 00:50 uur iets gezien in de omgeving van Het Gangwerk? Beschikt u mogelijk over camerabeelden? Of heeft u andere informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2021007486