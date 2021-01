Politie valt binnen bij illegaal gokpand

Bij illegaal gokken is sprake van oneerlijke concurrentie ten aanzien van bedrijven die wel een vergunning hebben en allerlei regels moeten naleven, bijvoorbeeld om kansspelverslaving bij klanten te voorkomen. Maar meer nog, het is vaak ook een broedplaats voor criminaliteit en een gelegenheid tot het witwassen van crimineel geld. Daarom bundelen gemeente, politie, FIOD en de Belastingdienst de krachten om dit fenomeen aan te pakken.



Door tips via Meld Misdaad Anoniem kregen de instanties lucht van de illegale gokpraktijken op de Sydneystraat. Heimelijke observaties sterkten het vermoeden. Zaterdag 9 januari om 23.30 uur stapte het arrestatieteam het pand binnen. Bij de instap troffen zij achttien mensen op heterdaad aan de speeltafels met stapels fiches. Deze personen zijn aangehouden. Zij zijn later heengezonden, maar dat betekent niet dat zij geen verdachte meer zijn. Het Openbaar Ministerie buigt zich over verdere vervolging. Tegen de twee eigenaren van het pand volgt een nader onderzoek. De gemeente heeft het pand gesloten vanwege het overtreden van de coronamaatregelen en de illegale gokpraktijken.



Er waren nog 10 volwassenen die zich in een andere ruimte bevonden. Zij kregen een bekeuring voor het overtreden van de coronamaatregelen. In het pand waren ook twee kinderen aanwezig. Voor hen is een zorgformulier opgemaakt. Het aanwezige cash geld, zo’n 10.000 euro, is in beslag genomen. Dit wordt overgemaakt aan de staatskas.