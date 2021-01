Aanhouding na fraude met gestolen pinpas in Tilburg

Om te voorkomen dat er grote bedragen van uw bank- of girorekening gehaald kunnen worden, is het verstandig om geld dat niet direct nodig is, van uw lopende rekening over te boeken naar een spaarrekening. Als u daarnaast via uw bank zorgt dat u niet onnodig (veel) ‘rood’ kunt staan op uw lopende rekening, voorkomt u ook dat anderen grote bedragen van uw rekening kunnen halen. Meer tips vindt u in de folder Tips Senioren en Veiligheid,