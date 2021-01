Arnemuidenaar bespuugt drie agenten

Agenten waren rond 19.30 uur al naar het adres van de man geroepen vanwege een dreigende situatie. Op dat moment is een goed gesprek met de man gevoerd en is hij achtergelaten in het bijzijn van familie. Tegen 21.00 uur meldden getuigen dat hij compleet doordraaide. Hij dreigde zijn woning in brand te steken en zichzelf en anderen iets aan te doen. De agenten zijn wederom ter plaatse gegaan, maar toen was een goed gesprek met de man niet meer mogelijk. Omdat hij de agenten bedreigde en bespuugde is hij aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Ook in het politiecellencomplex bespuugde en bedreigde hij de medewerkers.

De aangehouden verdachte is in het cellencomplex beoordeeld door een GGD-arts en de crisisdienst van de GGZ. Hij is overgebracht naar een zorginstelling. Het lijkt erop dat de man niet daadwerkelijk besmet is met het COVID-19-virus.