Drugsdealer aangehouden

Agenten van politieteam Roosendaal waren bezig met een actiedag in het kader van ondermijning en zagen een drugsdeal plaatsvinden in de Industriestraat. De koper werd door hen staandegehouden en legde een verklaring af. Hierop is de Bergenaar in de Bosstraat aangehouden. In zijn auto troffen de agenten een kleine hoeveelheid hennep aan.

Op basis daarvan is de auto van de Bergenaar in beslag genomen. Op het politiebureau stelden agenten een onderzoek in de auto in. In de auto troffen zij een boodschappentas aan met daarin, op het eerste gezicht, diverse verpakkingen die normaal gesproken ook wel in een boodschappentas te vinden zijn.