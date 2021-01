Identiteit overleden man Oesterdam vastgesteld

Inmiddels is duidelijk geworden dat het gaat om de 50-jarige Jose Francisco Velasquez Castillo uit Colombia. Hij werd ook wel Paco genoemd. Het slachtoffer is door geweld om het leven gekomen en zijn lichaam is daarna bij de Oesterdam achtergelaten. Nu zijn identiteit vast staat kan zijn lichaam worden overgedragen aan zijn familie in Colombia. Het onderzoek naar zijn overlijden wordt voortgezet door het TGO-team. Iedereen die informatie heeft over deze zaak kan nog steeds bij de politie terecht. Dat kan via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.