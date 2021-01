Twee mannen aangehouden voor diefstal pakketbus Amersfoort

Rond 17:00 uur kregen we een melding over de gestolen pakketbus. Hierop zijn meerdere eenheden gaan zoeken. Een half uur zagen we de bus rijden op de Barchman Wuytierslaan. Bij het zien van de politie in zijn spiegel gaf de bestuurder gas. Even later gaven we een stopteken, maar dat werd genegeerd. Hierop werd de bestuurder klemgereden, waarbij de bus een politie-auto raakte.

Verdovende middelen

De twee inzittenden zijn meegenomen naar het bureau en worden verhoord. De mannen zijn aangehouden voor diefstal. De bestuurder bleek na een test mogelijk onder invloed van alcohol en verdovende middelen.