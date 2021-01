Fietster zwaargewond na aanrijding President Allendelaan

De automobilist reed rond 19.20 uur vanaf de President Allendelaan in de richting van Meer en Vaart. De fietsster stak ter hoogte van het Sloterparkbad de weg over. De automobilist botste vervolgens met voorzijde van het voertuig tegen de linkerflank van de fietsster. De vrouw op de fiets is ernstig gewond per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist is ter controle ook overgebracht naar een ziekenhuis.