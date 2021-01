Deur beschadigd na ontploffing; politie doet onderzoek

De politie kreeg de melding van een bewoner dat hij een harde knal bij zijn woning had gehoord. Agenten gingen naar de Steijnlaan en zagen dat bij de voordeur een ontploffing had plaatsgevonden en dat de deur was beschadigd. De deur was zwart geblakerd en er werden restanten van vuurwerk aangetroffen. De politie doet verder onderzoek en gaat een buurtonderzoek houden. Getuigen die informatie hebben wordt verzocht zich te melden bij de recherche van Den Haag-Centrum via 0900 – 8844.