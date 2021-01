Van drie naar twee politieteams in de Bollenstreek

Foto: Het huidige bureau in Noordwijk dient vanaf 1 februari niet langer als teambureau. Wel blijft een klein deel van het pand bij de politie in gebruik. Hiervandaan kunnen wijkagenten hun werk doen of kunnen inwoners bijvoorbeeld terecht voor aangifte. De openingstijden blijven ongewijzigd.



Op dit moment beschikt de Duin- en Bollenstreek nog over drie basisteams. Vanuit het Team Bollenstreek-Noord werken politiemensen in Noordwijkerhout, De Zilk, Lisse en Hillegom. Vanuit Team Noordwijk bedienen agenten Noordwijk en Teylingen en Team Katwijk bestrijkt de gemeente Katwijk.