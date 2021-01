Man overleden bij brand Rotterdam Zuid, verdachte aangehouden

foto: copyright Jeffrey Jacobs/Nieuws op Beeld

Omwonenden zagen vannacht rook uit de woning aan de Oosterse Tuin komen waarop zij de hulpdiensten waarschuwden. Aangekomen bij de woning trof de bandweer een zwaar gewonde man aan. Reanimatie mocht niet meer baten, de 62-jarige man was al overleden. De aard van de verwondingen maakten dat de politie het vermoeden had van een misdrijf. Hierop is de woning aangemerkt als plaats delict en startte het onderzoek. Al vrij snel kwam de 27-jarige Rotterdammer naar voren als verdachte. Deze man kon vanmorgen vroeg in een woning worden aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht en de relatie tussen deze twee mannen. Daarbij kunnen zij de hulp van getuigen goed gebruiken.

Heeft u meer informatie?

Heeft u iets gezien of gehoord dat de politie kan helpen bij het onderzoek, dan komt de politie graag met u in contact. Bel met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000.