Man beroofd van auto

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij vertelde dat hij dinsdag 12 januari 2021 omstreeks 22.30 uur een zakelijke afspraak had op het Zuringhof. Hij parkeerde zijn witte Volkswagen Polo en stapte uit. Hij zag een jonge gast staan, maar dat was niet degene met wie hij daar had afgesproken. Vervolgens kwam er nog een man aangelopen. Deze man bedreigde hem met een zwartkleurig vuurwapen en sloeg hem daarmee op het hoofd. Het slachtoffer is vervolgens weggerend. Hij zag dat de twee mannen in zijn auto stapten en wegreden. Het zou gaan om twee licht getinte jongemannen.