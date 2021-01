Politie ontdekt verpakkingslocatie harddrugs en pakt verdachte op

Afbeelding dient ter illustratie en is een foto uit een eerder bericht van de politie Zeeland-West Brabant.

Aanleiding onderzoek

De politie was in de woning aanwezig in verband met een melding van een verdachte situatie. In de woning stuitten zij op een op aantal drukpersen met resten van vermoedelijk cocaïne. Ook ontdekten zij aanzienlijke versnijdingsmiddel. Door de aangetroffen machines en apparatuur bestaat het sterke vermoeden dat de woning in gebruik is (geweest) als verpakkingslocatie voor de harddrug cocaïne.

Aanhouding en vervolgonderzoek

De bewoner en huurder van de woning, een 27-jarige inwoner van ‘s-Hertogenbosch, is aangehouden en in verzekering gesteld. Hij wordt vandaag gehoord en naar de precieze rol en aandeel in deze zaak doen we onderzoek. Alle gevonden spullen en producten zijn in beslag genomen voor nader onderzoek of worden vernietigd.

Sluiting woning

De woning is gisteravond in verband met deze ontdekking onmiddellijk op last van de burgemeester van ’s-Hertogenbosch gesloten.

In Oost Brabant werken gemeenten, politie, belastingdienst en Openbaar Ministerie samen om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken. We willen dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Eventuele ondermijnende activiteiten pakken we als één overheid aan. Zo kunnen we vanuit diverse bevoegdheden ondermijnende criminaliteit aan pakken. Denk aan strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale maatregelen. Soms krijgen wij concrete signalen en vermoedens van het structureel overtreden van wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld (het faciliteren van) handel in verdovende middelen zoals harddrugs. Dan is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij constatering van misstanden op te treden.

Lees hier meer over het thema ondermijning en de integrale aanpak ervan.

Gevaren drugspand omgeving

Een drugspand kan op veel plekken voorkomen. Denk aan huurhuizen en koopwoningen of in openbare gebouwen en loodsen. Het kan ook gewoon in het open veld of onder de grond. Ondanks dat mensen in er in het dagelijks leven niet direct last van hebben, brengen dit soort panden wel gevaren met zich mee. Denk aan risico voor de volksgezondheid (vervuilde drugs) , brandgevaar en/of giftige stoffen. Dan hebben we het nog niet over het publiek dat zo’n pand aantrekt. Achter dit soort drugspanden zit een wereld van criminaliteit.

Melden helpt!

Vaak scheppen drugspanden ook een onveilige sfeer voor omwonenden. Wij hebben uw hulp nodig om dit soort panden op te sporen en overlast tegen te gaan. Hoort of ziet u verdachte zaken? Zoals opvallend veel verschillende mensen die kort op bezoek gaan bij een dergelijk pand? Maar denk ook aan busjes zonder logo´s die af en aan rijden of gesleep met zakken op vreemde tijdstippen. Meld dat dan. Via 0900-8844 of via uw plaatselijke wijkagent. Liever anoniem? Bel 0800-7000 (www.meldmisdaadanoniem.nl)