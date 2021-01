AMBER Alert centraal op internationale dag

Jaarlijks komen er zo’n 40.000 meldingen van vermiste personen bij de politie binnen. 17.000 daarvan zijn kinderen. Een Vermist Kind Alert wordt echter alleen ingezet wanneer er ernstige zorgen zijn om het welzijn van het kind. Bij een AMBER Alert moet er de vrees zijn dat het leven van het ontvoerde of vermiste kind in gevaar is. ‘Dat zijn de criteria die we hanteren. Het zijn uiterste middelen die we enkel inzetten als elke seconde telt. We hebben namelijk veel meer middelen’, stelt Jos.



Alle opsporingsmiddelen kunnen sinds 1 september vorig jaar gestroomlijnder in worden gezet. ‘Voorheen werden veel zaken geregeld bij het Landelijk Bureau Vermiste Personen, maar die zijn verder niet betrokken bij de operationele dienst die 24/7 in de lucht is. Daarom is dat sinds september verschoven naar operations van de Landelijke Eenheid. Zo kunnen we makkelijker schakelen en is alles onder één dak ondergebracht. We kunnen het complete middelenpakket inzetten en snel bepalen wat bij welke vermissing ingezet kan en moet worden. Of het nu gaat om een helikopter, speurhond of bijvoorbeeld plaatsing van een oproep aan burgers om naar de vermiste uit te kijken op politie.nl.’