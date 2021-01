Dader overval Adriaan Volkerlaan gezocht

De dader dreigde met een mes en deed een greep uit de kassa. Daarna ging hij er lopend vandoor. Agenten stelden een onderzoek in de omgeving in waarbij ook de politieheli werd ingeschakeld. Helaas werd de verdachte niet aangetroffen.

De politie doet onderzoek naar deze overval en zoekt getuigen die de overval gezien hebben of rond dat tijdstip iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Adriaan Volkerlaan. De verdachte was gekleed in een donkerblauwe regenjas met twee reflecterende strepen op de achterkant en was enigszins gezet. Heeft u mogelijk informatie die het onderzoek kan helpen? Bel dan: 0900-8844.