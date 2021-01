Getuigen gezocht van woningoverval

Rond 20.00 uur werd bij de bewoners aangebeld, waarop de overvaller naar binnen drong en het geld buitmaakte. Daarop vluchtte de dader naar een onbekende richting. De bewoners raakten lichamelijk niet gewond bij de overval. De recherche is een onderzoek gestart. Er volgt onder andere een buurtonderzoek.

Signalement dader:

man

ongeveer 40 jaar

1.80m lang

breed/sportief postuur

licht getinte huid

spreekt accentloos Nederlands, met zware stem

had een lichtblauw mondkapje voor het gezicht

droeg een muts, een zwarte soft shell-jas tot de taille met rood merkteken, en een zwarte broek en donkere schoenen.

Uw tip

Getuigen die iets verdachts hebben gezien voorafgaand of na het tijdstip van de overval kunnen contact opnemen met de recherche via tel. 0900-8844 of informatie doorgeven via onderstaand tipformulier.