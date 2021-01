Dodelijk ongeval A2

Het opsporingsteam Verkeer onderzoekt het ongeval. Zij hebben al met verschillende getuigen gesproken. Maar het team is nog wel op zoek naar getuigen die echt het ongeval hebben zien gebeuren. Bent u ooggetuige geweest en heeft u nog niet gesproken met de politie. Doe dit dan alsnog. Ook beelden die vlak voor het ongeluk zijn gemaakt, kunnen een beter beeld geven. Als uw auto of motor beschikt over een camera die beelden van he ongeval vast heeft gelegd, vragen we u om deze te delen met de politie. U kunt deze uploaden in onderstaand tipformulier, of u kunt contact opnemen via 0900-8844.