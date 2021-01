Beloning van €7.500,- voor gouden tip in onderzoek Lombardijen

De eerste van de reeks incidenten die onderzocht wordt is de brandstichting bij een school aan de Catullusweg op oudjaarsavond. Rond 23.15 uur zorgde een vuurwerkbom voor een ravage in een lokaal. De brand was snel geblust, maar de schade is groot.

Toen een politieauto na de jaarwisseling rond 00.25 uur over de Dantestraat reed, kreeg ze vanuit een grote groep jongeren een molotovcocktail toegeworpen. De brandbom explodeerde op vijf a tien meter van de auto. De jongeren bleven niet staan om de gevolgen af te wachten. Een paar uur later, op 1 januari rond 03.45 uur, was een school aan de nabijgelegen Horatiusstraat het doelwit. Een explosie zorgde voor schade aan de ingang en de hal.