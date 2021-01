Politie Rotterdam zoekt getuigen van diefstal vluchtauto Kronenburg

Een soortgelijke BMW als deze werd als vluchtauto gebruikt en eerder in Capelle aan den IJssel gestolen



Gestolen

Uit onderzoek is gebleken dat deze BMW in de nacht van 4 op 5 januari in Capelle aan den IJssel is gestolen. De eigenaar parkeerde zijn auto op 4 januari 15.00 uur bij zijn woning op het Alouette Erf, dichtbij het Sofie Blank Erf. De volgende dag om 08.30uur bemerkte de eigenaar dat zijn auto verdwenen was.



Beelden

De politie komt graag in contact met mensen die hebben gezien dat de BMW daar op maandag 4 januari of in de nacht van 4 op 5 januari werd gestolen. Uit onderzoek is gebleken dat de auto rond 02.15 uur vanuit Capelle naar Rotterdam reed en ergens in Rotterdam langere tijd heeft gestaan. Wie is dit opgevallen? Of misschien zijn er mensen die in die tijd iets opvallends of verdachts hebben gezien. Uiteraard zijn beelden van bewakingscamera’s of dashcams waar de dader(s) en/of de diefstal te zien zijn ook zeer welkom.



Bel het team

Wie informatie en/of beelden van de diefstal van deze BMW heeft wordt gevraagd deze te delen met het team dat onderzoek naar de ontploffing doet. U kunt bellen met 0900-8844 en vragen naar TGO Kroon van de politie in Rotterdam. Alle andere informatie over het onderzoek blijft uiteraard ook welkom. Bel daarvoor het bovenstaande telefoonnummer of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem bellen kan ook: 0800-7000 en wie vertrouwelijk met de politie wil praten, kan bellen met het Team Criminele Inlichtingen via 088-6647734.