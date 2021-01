Arrestatie winkeldiefstal met geweld

De verdachte (35) uit Bergen op Zoom had woensdag rond 15u30 in een supermarkt aan de Burgemeester van Hasseltstraat een blikje bier in zijn binnenzak gestoken. Een personeelslid sprak hem daarop aan en belde de politie. De verdachte trok een mes en dreigde daarmee. Hij vluchtte weg. Agenten arresteerde hem even later op de Kloosterstraat en nam aangifte op. Hij had het mes waarmee gedreigd zou zijn bij zich.