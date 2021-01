Arrestatie witwassen

Agenten gaven op de A4 nabij Dinteloord een bestuurder in een auto met een Frans kenteken een stopteken voor een controle. Ze controleerden in de Koperslagerij zijn autopapieren. De bestuurder, een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, toonde een geldig Bulgaars rijbewijs. Daarop werd de auto doorzocht en vonden agenten meerdere tassen met tienduizenden euro’s. De bestuurder is aangehouden voor witwassen en het geld is in beslag genomen.

