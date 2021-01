Coronajaar anders dan anders, druk op politie Oost-Nederland blijft hoog, prestaties op peil

Vanaf het moment dat corona Nederland bereikte, werd fors meer om politie gevraagd. Op de meldkamers kwamen 9% meer urgente meldingen binnen ten opzichte van 2019. Voor een deel vloeiden deze meldingen voort uit de corona-maatregelen. Zo steeg het aantal meldingen van overlast door incidenten met jeugd, burengerucht of verwarde personen. Mensen waren meer thuis, zagen meer van elkaar, accepteerden minder en de bereidheid om te melden nam toe. De horeca was een groot deel van het jaar gesloten en veel evenementen gingen niet door waardoor de politie capaciteit vrij kon maken om in te gaan op de vele verzoeken om hulp.

Blijvend investeren in wijkteams is een krachtige en effectieve manier om - samen met andere partners zoals gemeenten en jeugdwerk - persoonlijk in verbinding te zijn met bewoners in de wijken. Dit om zorgen die daar leven tijdig te signaleren, helpen op te lossen en problemen voor te zijn. Hierdoor kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat probleemjongeren uitgroeien tot criminelen.

Een zorg die blijft is dat de druk op de politie door incidenten rond verwarde personen niet is afgenomen. Integendeel: in 2020 is het aantal íncidenten ondanks een landelijk meldnummer net als in de voorgaande jaren toegenomen. De samenwerking met partners in het strafrechtdomein maar ook het maatschappelijk domein is cruciaal om complexe vraagstukken aan te pakken, aldus de driehoek.