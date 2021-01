Getuigen gezocht na vuurwerk bij woning

Rond 21:15 uur klonk bij de woning een harde knal. De bewoners, die op dat moment thuis waren, gingen poolshoogte nemen en zagen dat de voordeur was beschadigd. Na onderzoek bleek dat zwaar vuurwerk bij de woning tot ontploffing was gebracht. Bij de explosie raakte niemand gewond.



Voor het onderzoek zoekt de politie getuigen. Heeft u rond 21:15 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Heereweg? Neem dan contact op met de politie in Alkmaar via telefoonnummer 0900-8844. U kunt uw informatie ook anoniem delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.



2021008831