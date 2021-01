Politie zoekt getuigen na aanval op vrouw Hugo de Grootplein

Het is nog onduidelijk wat de verdachte precies van plan was. De politie is dringend op zoek naar hem en roept getuigen op zich te komen melden. De verdachte heeft een donkergetinte huidskleur, is naar schatting tussen de 40 en 50 jaar oud, is rond de 1.70 meter lang en zou op dat moment een mes bij zich dragen. Weet u meer over deze zaak? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.