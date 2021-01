Getuigen overval coffeeshop gezocht

Een nog onbekende man kwam tussen 18.15 uur en 18.30 uur de coffeeshop binnen en bedreigde het aanwezige personeel. Met een hoeveelheid softdrugs verliet hij vervolgens het pand en ging er lopend vandoor in de richting van de Haarlemmerstraat. Nadat hij de Turfmarktbrug was overgestoken ging hij links af de Caeciliastraat in. Tijdens zijn vlucht gooide de verdachte het voorwerp waarmee hij het personeel had bedreigd in het water.



De verdachte was een blanke man die geschat wordt op een leeftijd van begin 20 met een lang (ongeveer 1.80m) slank postuur. Hij droeg donkere kleding en had een capuchon op zijn hoofd. Vrijdag zal nog in het water gezocht worden naar wat de verdachte heeft weggegooid.