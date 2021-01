Betrapte inbrekers spuiten bewoner in gezicht

De bewoner kwam omstreeks 18.40 uur bij zijn woning aan en zag twee jonge mannen in zijn woning staan. Hij riep hard naar de jongens waarop zij vluchtten. Tijdens hun vlucht spoot een van hen de man met een vloeistof in het gezicht. Ook kreeg de man een trap of duw, waarop hij ten val kwam. De twee jongens gingen er vervolgens vandoor met persoonlijke eigendommen van de bewoner. De renden vanaf de woning via het Emmaplein de Spaargarenstraat in en verdwenen daar uit het zicht. Het slachtoffer hield, behalve branderige ogen, geen letsel over aan het voorval.