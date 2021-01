Vrouw gestoken en beroofd, getuigen gezocht

Rond 17.58 uur kregen agenten de melding dat er een vrouw ter hoogte van een appartementencomplex op de Artemisstraat was gestoken. Nadat agenten de 56-jarige vrouw aantroffen hebben zij direct de hulpverlening opgestart. De vrouw bleek meerdere keren te zijn gestoken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De vrouw verklaarde dat zij voor haar appartementencomplex werd benaderd door een onbekende man die haar tas probeerde te pakken. In de worsteling die daarop volgde werd zij door deze man meerdere keren gestoken en werd haar tas losgesneden. Hierna vluchtte de man in de richting van de Westlandseweg. De tas van het slachtoffer werd later teruggevonden.



Signalement

De man had een donkere huidskleur en is circa 1.80 lang. Hij had een blauwe muts op, een blauwe jas en blauwe broek aan. Zijn leeftijd wordt geschat tussen de 20 en 25 jaar oud.

Getuigenoproep

De recherche wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over deze zeer gewelddadige beroving. Is u iets bijzonders opgevallen of heeft u deze man gezien? Neem dan contact op met 0800-6070. Informatie delen kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt ook informatie delen op het onderstaande tipformulier.