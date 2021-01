Getuigenoproep diefstal Halleyweg

Dordrecht - De politie is op zoek naar getuigen van een diefstal op straat van de pinpas van een 83-jarige vrouw op 12 december 2020 tussen 13:15 - 14:00 uur. Twee Engelssprekende jonge vrouwen benaderden de oudere vrouw op de Halleyweg in Dordrecht en wisten de pinpas uit haar rollator te stelen, zonder dat het slachtoffer dit door had. De politie is ook concreet op zoek naar een mannelijke getuige die voorbij gefietst is tijdens het incident. Deze getuige zou ook nog even gestopt zijn en wat geroepen hebben.