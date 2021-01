Politie zoekt getuigen van overval beautysalon Rotterdam

Stockfoto politie



Onbekend voorwerp

Rond 17.00 uur kwam een in het zwart geklede man de salon binnen. Hij had een onbekend voorwerp in zijn hand en eiste geld. Hij kreeg zijn zin en rende daarna de winkel uit, de Nozemanstraat in en verderop linksaf de Hooidrift in richting het Heemraadspark. Bij de overval raakte niemand gewond.



Sjaal

De overvaller was een jonge man met een getinte huidskleur. Hij had een sjaal om zijn mond en een capuchon op zijn hoofd.



Bel de politie

De politie spreekt graag met mensen die getuige van de overval zijn geweest. Ook camerabeelden waar de dader op te zien is, zijn uiteraard van harte welkom. U kunt bellen naar 0900-8844 of onderstaand tipformulier invullen. Of bel anoniem naar 0800-7000.