Gestolen auto in brand gestoken na woninginbraak

(archieffoto)

Donderdag 14 januari om 18.15 uur kregen politie en brandweer een melding dat er een brandende auto stond langs de Nieuwe Munnikensteeg in het buitengebied van Waalwijk. Bij de auto lagen vernielde spullen, waaronder twee Flatscreen Tv’s. De politie nam vervolgens contact op met de eigenaar. Die was op dat moment niet thuis en spoedde zich daarom naar zijn woning aan de Bachlaan in Tilburg. Daar bleek zijn vermoedde uit te komen; in zijn woning was ingebroken. Niet alleen de auto, maar ook de Tv’s en computerapparatuur werden daarbij gestolen. De politie doet nader onderzoek.