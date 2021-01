Hardrijder heeft hennepgoederen op zak

Het Operationeel Centrum van de politie kreeg rond 21.30 uur een melding dat er een auto met hoge snelheid slingerend over de A58 ter hoogte van Bergen op Zoom zou rijden. Ter hoogte van ’s-Heer Arendskerke kreeg de bestuurder van het voertuig een stopteken van de politie. Toen de agenten bij de bestuurder aankwamen roken ze een hennep- en alcohollucht. De man weigerde een blaas- en speekseltest en schold de agenten uit. Daarop is de verdachte aangehouden. Tijdens zijn aanhouding verzette de man zich waardoor er twee extra agenten werden opgeroepen om de man over te kunnen brengen naar het politiebureau. In de auto van de verdachte bleken allerlei goederen te liggen die geschikt zijn om een hennepkwekerij mee in te richten. Deze zijn in beslag genomen. Ook bleek de auto niet verzekerd en niet gekeurd te zijn.