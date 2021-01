Man aangehouden voor witwassen

De verdachte werd op de Halsterseweg aan de kant gezet nadat de diender een henneplucht vanuit de auto van de man rook. Omdat de man zich vreemd gedroeg en de agent het vermoeden had dat hij iets voor hem probeerde te verbergen werd hij gefouilleerd. De man bleek een kleine gebruikershoeveelheid hennep in zijn onderbroek te hebben verstopt. Daarnaast bleek de man veel contant geld bij zich te hebben. Deze is in beslag genomen en de verdachte is aangehouden voor witwassen. De telefoon van de man, wat een PGP-toestel bleek te zijn, is ook in beslag genomen. Op het politiebureau is zijn auto doorzocht, daarin bleek nog meer geld te liggen. In totaal is er 11.000 euro bij de man in beslag genomen. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.