Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding verdachte

Vrijdagmiddag 15 januari om 16.10 uur werd de politie geroepen bij een onenigheid op de Baliendijk in Breda. Agenten zagen dat daar een man bij betrokken was van wie bekend is dat hij mogelijk vuurwapengevaarlijk is. Toen zij die persoon wilden aanspreken ging hij er als een haas vandoor, op de voet gevolgd door de agenten. Die werden er door getuigen op gewezen dat de gezochte man zich in een achtertuin aan de Baliendijk had verstopt. Daar werd hij inderdaad gevonden, maar toen de agenten hem wilden aanhouden verzette de verdachte zich hevig. Tijdens de worsteling moest door de politie pepperspray worden gebruikt en werd er een waarschuwingsschot gelost om de man te dwingen zijn verzet te staken. Dat lukte uiteindelijk, waarna hij werd aangehouden.