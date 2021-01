Politie waarschuwt voor babbeltruc in Vlissingen

Wees alert bij vreemden aan de deur. Doe de deur niet open. Heeft u een raampje dat open kan, voer dan het gesprek via dit raampje. Heeft u geen raampje, plaats dan een kierstandhouder op de deur. U kunt u het verhaal even aanhoren en de persoon vragen zich te legitimeren. Controleer desnoods bij het bedrijf of de instantie of het klopt. Geef nooit uw pincode of waardevolle spullen af.