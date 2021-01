Twee overvallen en een woninginbraak bij Bureau Brabant

Overval op veilinghuis

Den Bosch - Op zondag 15 november 2020, rond 14.35 uur, wordt een veilinghuis aan de Hekellaan in Den Bosch overvallen, door twee mannen in donkere kleding en mondkapjes. Ze bedreigen de medewerkers met een pistool, slaan de vitrines kapot en graaien er kostbare sieraden uit. Buiten stappen de overvallers op een scooter en ze gaan er vandoor richting de Oostwal. Op de Oostwal komen ze door een aanrijding met een auto zelfs ten val. Maar daarna rijden ze toch weer verder, in de richting van de Graafseweg. We tonen beelden van de overvallers, gemaakt door een oplettende getuige op het moment dat ze naar buiten komen. Wie weet wie dit zijn of heeft een vermoeden? Neem dan contact met ons op!



Woninginbraak

Oisterwijk – We tonen beelden van een woninginbraak op 26 november bij een huis aan de Bosweg in Oisterwijk. Op deze beelden zijn drie mannen te zien. Na een eerste, mislukte poging, komen ze later terug om alsnog de toegang tot het huis te forceren. Ze staan er alle drie goed op, samen met hun buit. Als u een idee heeft wie deze inbrekers zijn horen we dat graag van u.



Overval op woning van een oudere man

Geldrop - In de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 februari wordt een man van 74 jaar uit Geldrop door drie gemaskerde daders overvallen in zijn huis aan het Emopad. Hij wordt vastgebonden, mishandeld en de overvallers bedreigen hem een uur lang. De oude man heeft geen schijn van kans tegen zijn belagers. Het hele huis wordt doorzocht en uiteindelijk gaan ze er vandoor met slechts een paar honderd euro. Het slachtoffer overleed enkele maanden na deze ingrijpende gebeurtenis, maar we moeten deze daders zien te vinden. Zij mogen hier niet mee weg komen! Gelukkig hebben we het drietal op beeld en dankzij een oplettende getuige weten we in wat voor een auto ze zijn vertrokken; een zilvergrijze Peugeot 307. Help mee om deze overvallers te vinden en geef uw tips door als u een vermoeden heeft wie ze zijn.



Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.