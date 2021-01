Twee minderjarige jongens beroofd

Vrijdagavond werden vier minderjarige jongens belaagd en twee van hen werden beroofd bij het tussenstraatje Binnendoor bij de Blekersvaartweg en de Binnenweg, nabij Domino’s Pizza. Toen het tweetal daar met twee vrienden stonden, kwamen vanaf de Binnenweg meerdere onbekende daders op de fiets dreigend op hen af. Zij dwongen de jongens om spullen af te staan.

Na de beroving fietsten de daders weg over de Binnenweg in de richting van de Bronsteeweg.

Signalement daders

Direct na de melding is de politie op zoek gegaan naar de daders. Deze werden helaas niet meer aangetroffen. De daders droegen donkerkleurige jassen en hadden een capuchon op hun hoofd. Allen droegen een mondkapje. Geschat wordt dat zij 15 – 17 jaar oud zijn.

Heeft u informatie?

De recherche heeft een onderzoek ingesteld en komt graag in contact met mensen die informatie hebben over deze daders. Getuigen worden verzocht zich te melden bij de politie via tel.nr. 0900-8844. Anoniem melding doen of informatie delen kan via tel.nr. 0800-7000.

Zaaknummer is 2021010262