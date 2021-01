Politie vermoedt brandstichting bij autobrand in Breda

Vrijdagavond 15 januari tegen 23 uur kregen brandweer en politie de melding dat er een auto in brand stond aan de Kleine Krogt in Breda. De brand was ontstaan bij een van de achterbanden. Omdat dit een ongebruikelijke plek is om spontaan in brand te vliegen gaat de politie er van uit dat de brand is aangestoken. De politie onderzoekt de zaak, onder meer door camerabeelden uit de omgeving te bekijken.