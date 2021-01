Politie zoekt getuigen van poging overval

Rond 22.00 uur kwamen er twee jonge mannen de zaak binnen en dreigden met een steekwapen. Daarop verjoeg de medewerker hen waarop ze te voet vluchtten. Het gaat om twee jongens van ca 16/17 jaar, circa 1.70 m lang. Een van hen was lichtgetint, had een smal postuur en kort zwart haar. De ander had een donkere huidskleur, was forser van postuur en had kort zwart haar. Beide verdachten droegen zwarte kleding met een mondkapje. De politie is bezig met een buurtonderzoek. Heeft u informatie die kan leiden tot de verdachten, belt u met de polititie op 0900-8844 of anoniem met 0800-7000.