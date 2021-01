Politie zoekt getuigen van schuurbrand en diefstal

Kampen - In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 januari 2021 is er brand geweest in een schuurtje bij een woning aan de Ballade in Kampen. Nadat de brand door de brandweer geblust was, bleek dat fietsen en een scooter die in het schuurtje stonden waren verdwenen. De scooter werd verderop aangetroffen in het water.