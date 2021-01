Autobrand in Velserbroek

De politie doet onderzoek of er sprake is van brandstichting. Bent u getuige geweest van de aanleiding van de brand of weet u wie hierbij betrokken kan zijn bel dan 0900-8844. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2021011314.