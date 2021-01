Jonge jongens op klaarlichte dag beroofd

De verdachten voldoen aan het volgende signalement:

Jongen 1: circa 18/19 jaar, lengte 1,80./1,85 m, normaal postuur, blank uiterlijk, donkerbruin haar (zijkanten tot oren en achter normaal lengte), stond iets omhoog volgens mij. Gekleed in zwart trainingspak met rode tinten op armen, geen gezichtsbeharing.

Jongen 2: circa 18.19 jaar, circa 1,75/1,80 m, iets breder postuur dan normaal, licht getint uiterlijk, donkerbruin gemillimeterd haar, zwarte kleding. De verdachten zijn daarna weggelopen tussen het fitnesscentrum en het winkelcentrum richting de Vomar.

De jongens hebben aangifte gedaan en hen is slachtofferhulp aangeboden. De politie stelt een onderzoek in naar de beroving. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de beroving betrokken zijn dan horen wij dat graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2021009978.